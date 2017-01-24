Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,23 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2723,1902 (24 января – 2733,2499)

100 EUR – 2926,8848 (24 января – 2928,6773)

10 RUR – 4,5987 (24 января – 4,5934)

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Как сообщал УНИАН, 24 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,22/27,27 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2319 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 271,14 миллиона долларов.