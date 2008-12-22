Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО авантюристкой, которая только борется за власть.

Об этом он заявил 21 декабря в интервью телеканалу «Интер».

По словам Президента, еще во время избирательной президентской кампании в 2004 году, когда он ездил по стране агитировать, люди спрашивали: «Почему эта воровка возле вас?». В.ЮЩЕНКО ответил, что просил тогда не делать самосуд, не толковать, почему она ворует газ, почему она ворует бюджет, поскольку вынести приговор человеку может лишь суд.

«И стояла она за спиной у меня на Майдане не ради борьбы за украинские идеалы. Она стояла за себя. И не было такого дня, чтобы она стояла за народ или за Украину - это авантюрист в политике, который будет топить всех, потому что ей нужно одно – безграничная власть», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также заявил, что премьер-министр своими последними заявлениями и обвинениями фактически поставила себя в оппозицию к украинскому народу и государству.

«Сегодня проблема не в моих отношениях с этой леди. Она объявила оппозицию нации, государству», - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии с Конституцией, именно премьер-министр и правительство отвечают за формирование самостоятельной экономической и финансовой политики государства - вместо этого сегодня Ю.ТИМОШЕНКО пытается «умыть руки» и переложить ответственность на других.

«Ситуация, безусловно, давно вышла из-под контроля премьер-министра, - сказал В.ЮЩЕНКО. - ... Но сегодня уже наступает момент просто ответственности. Кто будет отвечать за инфляцию 22%? Внешний кризис? Кризис у нас сидит на Грушевского, на седьмом этаже, в кабинете премьер-министра».

В то же время Президент подчеркнул, что премьер-министр, безусловно, будет отвечать за ту политику, которую она проводила на протяжении года.

«Убежден, премьер-министр сегодня адекватно не может оценивать экономические процессы и социальные... Убежден, вместе со здоровыми силами парламента нужно формировать сегодня новые основы, принципы и делать отдельный план действий», - сказал глава государства.

Напомним, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не намерена быть участником нынешней властной команды, и переходит в оппозицию к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. При этом, заявления об уходе в отставку с поста премьер-министра не последовало.

“Я четко заявляю, что я нахожусь в оппозиции к таким чиновникам, как Президент Украины, председатель Национального банка, ко всем преступным группировкам, которые их окружают. Я буду вместе со страной, вместе с народом Украины бороться за то, чтобы в Украине таких явлений (спекулятивной девальвации гривни – УНИАН) не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также выразила сожаление в связи с тем, что во время президентских выборов 2004 года поддержала кандидатуру В.ЮЩЕНКО как порядочного и честного человека.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, только публичное обнародование информации о таких аферах позволит Украине очиститься от таких людей. «Молчание – это практически соучастие во всех этих процессах. Я соучастником таких вещей не буду», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что только благодаря ее действиям и публичным заявлениям ситуация на валютном рынке страны начала стабилизироваться.

В продолжение темы.Первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады заявил, что Кабинет министров планирует завтра, 23 декабря, подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год, а сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить этот документ.

Он также отметил, что кроме госбюджета в парламент будет завтра передана антикризисная программа действий правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, эти законопроекты касаются внесения изменений в налоговое законодательство. Предлагается отменить 6 общенациональных налогов и 10 местных налогов и сборов. Кроме того, отметил А.ТУРЧИНОВ, предлагается ввести налог на недвижимость, но платить его будут исключительно обеспеченные граждане. Также планируется ввести финансовые санкции за незаконное использование земельных участков и принять решение относительно акцизных сборов.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что в связи с уменьшением поступлений в Пенсионный фонд планируется внести изменения в пенсионное законодательство. В частности, предусматривается ограничить 12-ю прожиточными минимумами наивысший уровень пенсий.

«Это временная мера, но на время борьбы с кризисом мы должны ее применить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также, по его словам, предусматривается существенно урезать льготы для народных депутатов. В частности, отменить бесплатное пользование залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах, лишить их права на получение бесплатных санаторных путевок и тому подобное.

Он также подчеркнул, что Кабинет министров прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.

По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.

«Такова позиция Кабинета Министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был принят госбюджет на 2009 год.

Напомним, Кабмин на заседании 17 декабря уточнил основные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2009 год. В основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности, предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.

Между тем, известный бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подает в суд на премьер-министр Украины Юлию ТИМОШЕНКО за обвинение в финансовых сделках банка «Надра». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр выдвинула очень серьезные обвинения банку, и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - отметил он.

По словам Д.ФИРТАША, все средства от Национального банка Украины банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что все эти средства пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов.

Бизнесмен отметил, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО о причастности к незаконным сделкам отрицательно могли повлиять на судьбу банка. Он подчеркнул, что после краха «Проминвестбанка» украинская банковская система не выдержала бы «падения» еще одного банка.

Кроме того, Д.ФИРТАШ подчеркнул, что этот иск должен быть и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».

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Напомним, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

По словам премьера, с 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возвращение депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного. курса.

Потом, как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню, и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар снова перевести в валюту.

“Они планировали через такую операцию купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ожидать, пока (курс) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой операции», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов. “Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было”, - сказала премьер.

Стоит отметить, что, по данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-ноябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18% и транспорте и связи - на 9,3%.

Наибольший спад в 16,1% был зафиксирован в строительстве.

В июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

(УНИАН)