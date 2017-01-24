Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации "КСГ Банка"
Соответствующее постановление принято по иску одного из акционеров банка Сергея Касьянова, который требовал отменить решение НБУ от 30 августа 2016 года.
Окружной административный суд г. Киева подтвердил правомерность решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка".
Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее постановление принято по иску одного из акционеров банка Сергея Касьянова, который требовал отменить решение НБУ от 30 августа 2016 года и обязать регулятора возобновить работу финучреждения.
Читайте такжеФонд гарантирования начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного "КСГ Банка"
Как сообщал УНИАН, Национальный банк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В конце декабря 2016 года правоохранители в рамках расследования по факту противоправного завладения денежными средствами в "КСГ Банке" на сумму свыше 386 миллионов гривень провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, его должностных лиц и бывших владельцев.
"КСГ Банк" (ранее "Европейский банк рационального финансирования") работал на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, а также Александр Шепелев.