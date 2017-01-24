Суд подтвердил правомерность решения НБУ о ликвидации "КСГ Банка"

Окружной административный суд г. Киева подтвердил правомерность решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка".

Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее постановление принято по иску одного из акционеров банка Сергея Касьянова, который требовал отменить решение НБУ от 30 августа 2016 года и обязать регулятора возобновить работу финучреждения.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В конце декабря 2016 года правоохранители в рамках расследования по факту противоправного завладения денежными средствами в "КСГ Банке" на сумму свыше 386 миллионов гривень провели одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, его должностных лиц и бывших владельцев.

"КСГ Банк" (ранее "Европейский банк рационального финансирования") работал на рынке Украины с 1993 года. Основными акционерами банка были Сергей и Ксения Касьяновы, а также Александр Шепелев.