Нацбанк зарегистрировал новую платежную систему "Платисервис"

Национальный банк Украины 24 января зарегистрировал внутригосударственную платежную систему "Платисервис".

Согласно сообщению на сайте регулятора, НБУ согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Платисервис" и выдал платежной организации этой системы свидетельство №32. Расчетным банком новой платежной системы является "Аккордбанк".

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Платежная система "Платисервис" создана для осуществления наличных и безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических и юридических лиц в пределах Украины.

Также НБУ согласовал изменения в правила платежной системы "Правэкс-Телеграф", платежной организацией которой является "Правэкс-банк".

Как сообщал УНИАН, всего Национальный банк Украины зарегистрировал 22 международных и внутригосударственных платежных системы, созданные резидентами, из которых 8 платежных систем, созданных банками Украины, и 14 - небанковскими учреждениями Украины.