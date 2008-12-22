Про функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України

Постанова Правління Національного банку України(від 18 грудня 2008 р. № 435)

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 44 і 45 Закону України “Про Національний банк України”, розділів ІІ і ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою впорядкування операцій на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України

постановляє:

1. Уповноважені банки, перелік яких додається до цієї постанови, зобов’язані здійснювати операції з купівлі та/або продажу безготівкової іноземної валюти за гривні протягом часу функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі – Система підтвердження угод) з дотриманням нижчезазначених вимог:

1.1. Банк здійснює валютні операції у першу чергу безпосередньо зі своїми клієнтами (крім банків) в межах самого банку з 10.00 до 14.00 години за київським часом.

1.2. Банк від власного імені здійснює купівлю іноземної валюти від своїх клієнтів (крім банків) за узгодженим з ними курсом та продає її власним клієнтам (крім банків) також за узгодженим з ними курсом.

1.3. Якщо сума купленої банком у своїх клієнтів (крім банків) іноземної валюти не задовольняє потреби інших його клієнтів (крім банків), банк цю суму включає в заявку на участь у Системі підтвердження угод. Надлишкову суму банк також виносить на продаж у Систему підтвердження угод.

1.4. Банки здійснюють операції між собою з 14.00 до 16.00 години за київським часом.

1.5. У разі необхідності банк бере участь у Системі підтвердження угод з іншими банками лише як покупець або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 24.10.2002 за № 841/7129 (зі змінами)].

1.6. Банки здійснюють валютні операції між собою за узгодженим курсом.

1.7. Куплена банком від свого імені під час функціонування Системи підтвердження угод іноземна валюта продається цим банком своїм клієнтам (крім банків) за визначеним ним курсом.

1.8. Банк у разі перевищення встановленого ліміту валютної позиції зобов’язаний продати таке перевищення не пізніше наступного банківського дня. У разі неможливості продати зазначену іноземну валюту клієнтам чи іншим банкам банк зобов’язаний продати її Національному банку України за офіційним курсом.

1.9. Подання банками заявок, підтвердження угод між банками, між банком і Національним банком України, а також операції за заявами чи дорученнями клієнтів (крім банків), які банком фактично здійснені в межах самого банку, здійснюються під час функціонування Системи підтвердження угод з використанням її засобів з 10.00 до 16.00 години за київським часом.

2. Звертаємо увагу уповноважених банків, що розділи І та IV Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), пункти 2.1 і 2.2 глави 2 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29.08.2005 за № 951/11231 (зі змінами), діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.

3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) доопрацювати програмне забезпечення з метою забезпечення функціонування Системи підтвердження угод.

4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності з 22 грудня 2008 р.

Голова В.С.Стельмах