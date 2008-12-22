Fitch подтвердил рейтинги Киева

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Киева: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «B+» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B». Также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города «AA+(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте по международной шкале – «негативный», а по долгосрочному рейтингу по национальной шкале – «стабильный».

Рейтинги учитывают риск экономической нестабильности, который оказывает отрицательное воздействие на бюджетные финансы Киева. Другие негативные факторы включают слабость бюджетного процесса города, нестабильность институциональной базы и политическую неопределенность. Кроме того, город подвержен валютному риску, поскольку прямой долг Киева номинирован в долларах США. В то же время рейтинги также учитывают хорошие бюджетные показатели города и стабильный рост налоговых доходов, которому способствует сильная местная экономика, ориентированная на сектор услуг.

По состоянию на 1 декабря 2008 года бюджет города на 2009 год не был принят, поскольку центральное правительство не предоставило данные по экономическому прогнозу и предполагаемой сумме трансфертов. Подверженность города валютному риску и некоторому риску рефинансирования усиливается ввиду снижения курса украинской гривни, поскольку основная часть выпущенных долговых обязательств города номинирована в долларах США. Риск рефинансирования частично сглаживается благодаря управляемому уровню задолженности и плавному графику погашения внешних облигаций, на долю которых приходится 99% прямого долга города.

Бюджетные показатели города в 2003-2007 гг. были хорошими при операционном балансе, составлявшем в среднем 25,9% операционных расходов (2007 г. – 23,6%), и среднем уровне капитальных расходов города, равном 39,4% в 2005-2007 гг.

В структуре экономики города доминирует сектор услуг, обеспечивший 85% валового продукта города в 2006 г., а высокий уровень инвестиций в основной капитал, которые в первом полугодии 2008 г. составляли 18,7% всех капитальных инвестиций в Украине, способствует развитию экономики. В то же время способность города обеспечивать хорошие бюджетные показатели и поддерживать высокий уровень капитальных расходов в 2009 г. может быть ограничена фактической способностью получать достаточные доходы в условиях ухудшения экономических прогнозов и усиления финансового кризиса в стране.

Отметим, население столицы Украины составляет 2,7 млн. человек, или приблизительно 5,6% населения страны.