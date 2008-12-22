ЕБРР предоставил Райффайзен Банку Аваль кредит

Европейский банк развития и реконструкции предоставляет субординированный кредит размером 75 млн. дол. ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, обнародованном в понедельник.

Согласно сообщению, кредит предоставлен сроком на 10 лет.

«Данный проект следует рассматривать в контексте деятельности ЕБРР по участию в рекапитализации украинской банковской системы, которая функционирует в тяжелых условиях, а также имеет ограниченный доступ к ресурсам на международных рынках капитала», - говорится в сообщении.

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (ранее АППБ «Аваль») основано в 1992 году, на сегодня является членом международной банковской группы РЦБ (более 95% акций банка принадлежат «Райффайзен Интернэшнл»).

Чистая прибыль «Райффайзен Банка Аваль» в январе-сентябре 2008 года составила 680,602 млн. грн.

Активы банка на 1 октября составили 52,559 млрд. грн., обязательства – 46,834 млрд. грн., собственный капитал – 5,725 млрд. грн.

На 1 октября 2008 года уставный капитал банка составил 2 млрд. 279 млн. грн.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на ноябрь 2008 г., банк взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 3,97 млрд. евро в рамках более чем 163 проектов.