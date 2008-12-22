Гривня в состоянии неустойчивой ремиссии - Astrum

Сокращение спекулятивной составляющей валютного рынка позволило в пятницу укрепить гривню. Однако, пока у игроков рынка не будет уверенности в том, что НБУ больше не допустит резких валютных скачков, большой объем доллара будет оставаться вне обращения, создавая вероятность рецидива девальвации гривни. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

По его мнению, парадоксально, но гривня, падавшая больше всего во время обвала доллара на глобальном валютном рынке, имеет шансы восстановиться синхронно с долларом (доллар, пробив уровень 1,47 долл./евро восстановился до 1,39 к пятнице). Эксперт отмечает, что поведение национальной валюты, которая за 2 дня выросла с 10 до 8,2 грн. за доллар, подтверждает предположение о большой спекулятивной составляющей девальвации национальной валюты с уровня 7,4-7,5 грн./долл.

Он подчеркивает, что заявления властей о намерении ужесточить контроль операций на межбанке не смогли бы привести к такому резкому скачку валюты, если бы оставался большой спрос на доллар для реальных операций. Тезис о том, что основной причиной роста гривни был выход НБУ с интервенцией, которая удовлетворила всех желающих купить доллар по 8,7 грн., вряд ли может быть состоятельным – гривня восстановилась гораздо выше порога интервенции.

«Мы считаем, что на этой неделе гривня продолжит укрепляться, если действия регулятора останутся решительными. В то же время, пока существенный объем валюты остается выведенным из оборота, вероятность рецидива девальвации гривни остается высокой. Поскольку вернуть валюту в оборот может только уверенность в том, что НБУ больше не допустит резких валютных скачков, ситуация на рынке остается шаткой», - считает эксперт.

По его словам, рынок украинских еврооблигаций также не делает преждевременных выводов о сокращении суверенных рисков - индекс EMDI+ Украины в пятницу оставался на рекордной отметке - в районе 2590 б.п.