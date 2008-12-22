«Интертелеком» переводит международные звонки на у.е.

ООО "Оператор сотовой связи «Интертелеком» (Одесса) переходит на тарификацию международных звонков в условных единицах.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В связи с расчетами с зарубежными операторами в валюте с 28.12.2008 с 00:00 тарификация звонков по международным направлениям будет производиться в условных единицах с оплатой по курсу НБУ на день совершения звонка абонентом», – говорится в сообщении компании.

В частности, международные звонки в такие страны, как Россия, США, Китай, Канада, будут стоить 0,15 у.е./мин., на Кубу – 1,5 у.е./мин.; на остальные направления – 0,35 у.е./мин.; на спутниковые системы связи – 6,50 у.е./мин.

«Тарификация посекундная, указана с учетом НДС (1 у.е. равна стоимости 1 доллара США)», – отмечается в сообщении.

В тарифных планах "Местный Город" и "Местный Область" тарификация звонков по международным направлениям не изменится и останется в гривнях.

Оператор сотовой связи «Интертелеком» оказывает услуги в стандарте CDMA более чем в 20 регионах Украины. Количество абонентов компании по состоянию на конец октября 2008 года составляло 220 тыс. человек.