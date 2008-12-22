Межбанк: торги по доллару идут на уровне 7,95/8,30 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,85/8,30 грн., к 12:00 сузился спрэд – 7,95/8,30 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2680/0,2850 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2730/0,2850 грн. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 28,2610 (+0,4985) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4069/1,4072 долл. США, а к 12:00 цены выросли до 1,4111/1,4114 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками –11,0425/11,6820 грн., к 12:00 цены поднялись до 11,2160/11,7110 грн.