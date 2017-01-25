Ликвидацию банка "Демарк" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банка "Демарк" на 1 год - до 29 января 2018 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Владимира Приходько.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Демарк" в январе 2015 года после решения Национального банка об отзыве банковской лицензии. Временная администрация работала в банке с 29 сентября 2014 года.

Банк "Демарк" (г. Чернигов) работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов согласно классификации Национального банка Украины.