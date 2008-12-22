Завтра Кабмин подаст в ВР госбюджет-2009 и программу действий

А.ТУРЧИНОВ заявляет, что Кабинет министров планирует завтра подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год, а сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

Он также отметил, что кроме госбюджета в парламент будет завтра передана антикризисная программа действий правительства и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

В частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, эти законопроекты касаются внесения изменений в налоговое законодательство. В частности, предлагается отменить 6 общенациональных налогов и 10 местных налогов и сборов. Кроме того, отметил А.ТУРЧИНОВ, предлагается ввести налог на недвижимость, но платить его будут исключительно обеспеченные граждане. Также планируется ввести финансовые санкции за незаконное использование земельных участков и принять решение относительно акцизных сборов.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что в связи с уменьшением поступлений в Пенсионный фонд планируется внести изменения в пенсионное законодательство. В частности, предусматривается ограничить 12-ю прожиточными минимумами наивысший уровень пенсий.

«Это временная мера, но на время борьбы с кризисом мы должны ее применить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также, по его словам, предусматривается существенно урезать льготы для народных депутатов. В частности, отменить бесплатное пользование залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах, лишить их права на получение бесплатных санаторных путевок и тому подобное.

Он также подчеркнул, что Кабинет министров прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.

По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.

«Такова позиция Кабинета Министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был принят госбюджет на 2009 год.

Напомним, Кабмин на заседании 17 декабря уточнил основные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2009 год. В основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности, предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.