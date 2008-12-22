Президент никогда не согласится уволить Стельмаха

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО никогда не согласится освободить Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.

Об этом заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Руководитель президентского Секретариата в который раз обвинил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в том, что ее деятельность привела к экономическому кризису. Также он выразил мнение, что последние заявления премьера свидетельствуют о начале ею президентской борьбы и попытки переложить ответственность за свои просчеты на других.

В.БАЛОГА заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО пытается освободить председателя Национального банка В.СТЕЛЬМАХА и заменить его на своего ставленника. «Откровенно спекулируя на теме курса гривни, премьер делает вид, что ни она, ни ее правительство совсем не причастны к обвалу национальной валюты. Но стоит вспомнить, что первая волна снижения курса гривни к доллару прошла как раз после тайных переговоров Ю.ТИМОШЕНКО с известным финансовым спекулянтом Дж.СОРОСОМ”, - заметил он.

“В настоящее время для того, чтобы подмять под себя еще и курсовую политику НБУ, руководитель правительства хочет продвинуть в руководство регулятора своего человека из числа тех «дорогих друзей», которые с недавних пор вошли в ее окружение. Это напрасные планы. Президент никогда не согласится заменить В.СТЕЛЬМАХА, с которым имеет многолетний опыт совместной работы, в том числе и в кризисные времена, на того, кто под диктовку Ю.ТИМОШЕНКО на всех телеканалах критикует усилия Национального банка по валютной стабилизации”, - отметил В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что нынешнему правительству не удастся избежать ответственности за допущенный кризис в экономике. “Общество уже нельзя будет ввести в заблуждение красивой ложью, ведь гиблые последствия вопиющего непрофессионализма Кабинета Министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО уже почувствовал каждый украинец”, - отмечает глава СП.