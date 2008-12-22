Формировать госбюджет-2009 без цены на газ недопустимо

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает недопустимым формирование и принятие проекта государственного бюджета на 2009 год без точной цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета ВР.

По словам А.ЕФРЕМОВА, сегодня некоторые предприятия не могут свести свой бюджет на будущий год без цены на газ, а правительство пытается это сделать на примере государственного бюджета.

Он также отметил, что законопроекты, предложенные Кабинетом министров, увеличивают не только доходную, но и расходную часть госбюджета и поэтому показатель ВВП на уровне плюс 0,4% является нереальным.

А.ЕФРЕМОВ считает, что ВВП в следующем году будет составлять минус 5 - минус 7%.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, на котором планируется утвердить проект госбюджета, а завтра планируется подать в ВР проект госбюджета-2009, антикризисную программу и пакет антикризисных документов, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

А.ТУРЧИНОВ обратился с просьбой к ВР завтра в первом чтении рассмотреть все антикризисные законопроекты с тем, чтобы до конца года, в частности, в четверг, 25 декабря, был полностью принят госбюджет на 2009 год.