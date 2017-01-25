Гройсман готовит план действий правительства на 2017-2020 годы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что среднесрочный план приоритетных действий правительства на 2017-2020 годы станет объединяющим документом и должен обеспечить социальную справедливость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания правительства.

"Этот план действий будет предусмотрен на 4 года. Я бы очень хотел, чтобы это был план не то чтобы нашего правительства, план Гройсмана, это должен быть план действий Украины, и он должен быть настолько объединяющим, чтобы все те, кто болеет за Украину, присоединились к его формированию и выполнению. Послезавтра у нас состоится встреча с экспертами по разделу образования. Сегодня мы будем говорить о плане действий по развитию государственной службы, то есть фактически мы максимально быстро выйдем с вами на подробный план действий", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что это будет "реальный документ, в котором очень четко будет определено, что должно сделать каждое министерство в своем секторе ответственности", чтобы обеспечить экономический рост, социальную справедливость, реформирование в системе инфраструктуры, повышение качества образования и тому подобное.

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"Поскольку и секторальные реформы имеют сверхважное значение для нашего государства... На момент завершения обсуждения мы должны получить объединяющий документ, я всех буду призывать объединиться вокруг выполнения этого документа", - добавил Гройсман.

По его словам, "в среднесрочной перспективе можно достичь здесь успеха: и повысить зарплаты, и повысить конкурентоспособность экономики, привлекать больше инвестиций, мы можем создать меры, которые помогут продлить продолжительность жизни украинцев, повысить качество образования и др.".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Гройсман представил проект Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, в основе которого - экономический рост и возобновление промышленности.