ВР должна принять госбюджет после законов об увеличении доходной части

Верховная Рада Украины должна принимать закон о государственном бюджете на 2009 год после принятия законов относительно увеличения его доходной части.

Как передает корреспондент УНИАН, это в интервью журналистам подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что бюджет на будущий год всегда принимается «в экстремальных условиях». По словам спикера, перед принятием этого документа необходимо принять законы, которые бы увеличили его доходную часть. В.ЛИТВИН считает, что госбюджет должен быть «социально направленным».

На вопрос журналистов, насколько вероятно, что ВР будет принимать бюджет 31 декабря, В.ЛИТВИН ответил: «Может и первого приниматься».

«Но главное, чтобы это решение было принято, главное, чтобы оно было понятно и воспринято», - добавил В.ЛИТВИН.

По его мнению, «хорошего бюджета не будет», поскольку «денег много не бывает».