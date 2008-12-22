Стельмах должен сам исправить финансовую ситуацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины и считает, что тот должен сам исправить сложившуюся финансовую ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«В условиях, которые сложились на сегодняшний день, Президент против отставки В.СТЕЛЬМАХА. В.СТЕЛЬМАХ должен сам исправить ситуацию, в которую, к сожалению, в том числе и благодаря его действиям, мы пришли. У него есть для этого шанс и возможности. Сегодня втравить государство в еще одну кампанию, кампанию по, так сказать, выборам председателя Национального банка со всеми последствиями, Президент считает неправильным», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, ни В.СТЕЛЬМАХ, ни те, кто с ним работает в Нацбанке, еще не использовали всех возможностей для урегулирования ситуации на валютном рынке.