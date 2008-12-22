НБУ ужесточил правила торговли валютой

Национальный банк Украины постановлением № 435 «О функционировании безналичного межбанковского валютного рынка Украины» с 22 декабря 2008 г. ужесточил правила торговли иностранной валютой.

Согласно постановлению, которым располагает УНИАН, банки обязаны проводить операции по покупке и/или продаже безналичной иностранной валюты за гривню в течение времени функционирования Системы подтверждения договоров на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины (далее – Система подтверждения договоров).

При этом банки проводят операции со своими клиентами (кроме банков) в рамках самого банка с 10.00 до 14.00 по киевскому времени. Между собой банки проводят операции с 14.00 до 16.00 по киевскому времени.

«Банк от своего имени осуществляет покупку иностранной валюты от своих клиентов (кроме банков) по согласованному с ними курсу и продает ее собственным клиентам (кроме банков) также по согласованному курсу», – говорится в постановлении НБУ.

Кроме того, если сумма купленной банком у своих клиентов (кроме банков) валюты не удовлетворяет нужд других его клиентов (кроме банков), банк включает эту сумму в заявку на участие в Системе подтверждения договоров. Избыточную сумму банк также выносит на продажу в Системе подтверждения договоров.

Как сказано в постановлении, в случае необходимости банк принимает участие в Системе подтверждения договоров с другими банками только как покупатель или как продавец каждого вида иностранной валюты.

«Банки также обязаны осуществлять валютные операции между собой по согласованному курсу», – отмечается в постановлении. Купленную иностранную валюту банк продает своим клиентам (кроме банков) также по определенному курсу.

В случае превышения установленного лимита валютной позиции банк обязан продать такое превышение не позже следующего банковского дня. Если банк не сможет этого сделать, он должен продать валюту Нацбанку по официальному курсу.

Между тем, с 27 декабря 2008 года Национальный банк Украины ужесточит порядок выдачи валютных кредитов. Об этом сказано в постановлении правления Нацбанка «Об утверждении изменений к Положению о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков» (№ 406 от 1 декабря 2008 г.).

Согласно постановлению, текстом которого располагает УНИАН, банки обязаны изменить формирование резервов по кредитным операциям в иностранной валюте с заемщиками, у которых нет ресурсов валютной выручки.

При выдаче потребительского кредита в валюте – «стандартная» задолженность – банки обязаны резервировать 50% суммы кредита (в гривне – всего 2%); если просрочка по кредиту составляет хотя бы один день – задолженность «под контролем» – 100% (в гривне – 10%).

100-процентное резервирование должно быть и в остальных категориях задолженности: «субстандартная» (31-60 дней), «сомнительная» (61-90 дней) и «безнадежная» (свыше 91 дня). В гривне резервирование по «субстандартной» категории составляет 40%, по «сомнительной» – 80%. Ранее резервирование по валютным потребительским кредитам составляло 2% («стандартная» задолженность), 10% («под контролем»), 40% («субстандартная»), 80% («сомнительная») и 100% («безнадежная»).

Если кредит выдается заемщику без валютного дохода, к нему также применяется новая формула резервирования 50% и 100%. Если у заемщика имеются ресурсы валютной выручки, резервирования по кредитам составляют 2%, 7%, 25%, 60% и 100% соответственно.

При расчете чистого кредитного риска банк не имеет права учитывать залог, если залогодавец оспаривает в суде право на имущество, которое находится в залоге или против которого возбуждено дело о банкротстве.