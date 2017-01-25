Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), значительно сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно.

Представляя новый порядок, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что механизм возмещения будет сведен к нескольким шагам - подача заявки на возмещение, публикация этой заявки в реестре, проведение проверок и согласований, а также собственно возмещение налога в автоматическом режиме. Срок проведение проверок и согласований составит, по словам министра, не более 30 дней, а подача заявок должна проходить не позднее 20 числа каждого месяца.

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"Возмещение станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым. Общественность сможет контролировать процесс", - сказал министр, отметив, что таким образом Украина существенно продвинется на пути улучшения делового климата.

Комментируя необходимость принятого решения, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в сфере возмещения НДС всегда были возможности для злоупотреблений.

"Теперь Минфин сможет внедрить новый порядок возмещений, все будут это видеть, это правильный шаг", - подчеркнул глава правительства.

Позднее в Министерстве финансов также пояснили, что создание и порядок ведения единого реестра возмещения НДС является одним из главных пунктов антикоррупционного пакета налоговых изменений, который был разработан Минфином совместно с бизнесом и независимыми общественными экспертами и получил публичную поддержку ведущих деловых и общественных объединений.

"Новый порядок ведения реестра поможет уменьшить коррупцию при возмещении НДС. Будут установлены равные условия для всех налогоплательщиков, что в свою очередь улучшит условия для ведения бизнеса в нашей стране. Кроме того, новый механизм позволит осуществлять возмещение НДС вовремя и прозрачно", - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, вопрос возмещения НДС многие годы был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За минувший год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень. В январе нынешнего года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 миллиарда гривень.