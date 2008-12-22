НБУ ужесточает порядок выдачи валютных кредитов

С 27 декабря 2008 года Национальный банк Украины ужесточит порядок выдачи валютных кредитов. Об этом сказано в постановлении правления Нацбанка «Об утверждении изменений к Положению о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков» (№ 406 от 1 декабря 2008 г.).

Согласно постановлению, текстом которого располагает УНИАН, банки обязаны изменить формирование резервов по кредитным операциям в иностранной валюте с заемщиками, у которых нет ресурсов валютной выручки.

При выдаче потребительского кредита в валюте – «стандартная» задолженность – банки обязаны резервировать 50% суммы кредита (в гривне – всего 2%); если просрочка по кредиту составляет хотя бы один день – задолженность «под контролем» – 100% (в гривне – 10%).

100-процентное резервирование должно быть и в остальных категориях задолженности: «субстандартная» (31-60 дней), «сомнительная» (61-90 дней) и «безнадежная» (свыше 91 дня). В гривне резервирование по «субстандартной» категории составляет 40%, по «сомнительной» – 80%. Ранее резервирование по валютным потребительским кредитам составляло 2% («стандартная» задолженность), 10% («под контролем»), 40% («субстандартная»), 80% («сомнительная») и 100% («безнадежная»).

Если кредит выдается заемщику без валютного дохода, к нему также применяется новая формула резервирования 50% и 100%. Если у заемщика имеются ресурсы валютной выручки, резервирования по кредитам составляют 2%, 7%, 25%, 60% и 100% соответственно.

При расчете чистого кредитного риска банк не имеет права учитывать залог, если залогодавец оспаривает в суде право на имущество, которое находится в залоге или против которого возбуждено дело о банкротстве.