Ющенко приказал НБУ укрепить курс до 8 грн./долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед Национальным банком Украины задачу до конца 2008 года укрепить национальную валюту до 8 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, Президент с учетом согласованной позиции банкиров предлагает разработать две модели продажи наличной валюты. Первый вариант – «привязать» продажу в валютную позицию к чистым активам банка. «Мы, пока эмпирически, вышли на цифру 0,2%. Этой валюты будет достаточно для того, чтобы обеспечить публичные операции банка с наличной иностранной валютой, – сказал А.ШЛАПАК. – Или перейти на систему так называемого платежного календаря. Это значит, что все, кто вступил в публичные отношения с банковскими учреждениями Украины, имеют депозитные, кредитные отношения, смогут свободно получать валюту в банках по официальному курсу Национального банка».

Кроме того, Президент выступает за существенное ограничение объема рефинансирования коммерческих банков со стороны Нацбанка.

По словам А.ШЛАПАКА, сумма средств на корсчетах коммерческих банков по состоянию на прошлую пятницу составляла 21 млрд. грн. при 13 млрд. обязательных резервов. «Это одна из наиболее высоких позиций, какие мы имеем с начала года. Ресурсов у банков для проведения клиентских платежей абсолютно достаточно», – сказал А.ШЛАПАК.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня на Едином казначейском счету, который включает средства местных бюджетов, накопилось более 18 млрд. грн. и часть из этих средств попадет в банковскую систему еще до конца текущего года. «Нам необходимо ограничить возможность прихода гривни на валютный рынок. Следовательно, Президент предлагает более жестко подходить к системе рефинансирования», – сказал А.ШЛАПАК.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день не работают правила рефинансирования Национального банка. В частности, «есть сами правила, а есть разъяснительные телеграммы, которые противоречат этим правилам. Такого быть не должно», – сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня межбанке торги по доллару США проводятся на уровне 7,95/8,30 грн.