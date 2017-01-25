Нацбанк: аппетита к кредитам в валюте на сегодня практически нет

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в ходе круглого стола в Киеве.

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«Мы однозначно говорим о том, что валютное кредитование активно возобновляться не будет, несмотря на то, что у некоторых банков есть излишек валютной ликвидности. Мы общались с несколькими банками с иностранным капиталом. Они говорят, что готовы кредитовать качественных заемщиков с валютной выручкой под 5-6-7%. Все получили урок - и банки, и заемщики. И аппетита к кредитам в валюте на сегодня практически нет», - сказал он.

По словам Ваврищука, регулятора абсолютно удовлетворяет эта ситуация, и НБУ не хочет активного возобновления валютного кредитования, несмотря на более высокие ставки по гривневым кредитам.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в связи с отсутствием платежеспособных заемщиков, значительным объемом проблемных кредитов и рисками судебной системы.

Ранее Национальный банк прогнозировал возобновление кредитования в 2016 году при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.