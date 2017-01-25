МВФ в ближайшие две недели не будет рассматривать вопрос о транше Украине

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не планирует в ближайшие две недели проводить заседание Совета директоров и рассматривать вопрос продолжения сотрудничества с Украиной и выделения четвертого по счету транша по программе EFF, одобренной в марте 2015 года.

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Как отмечается в расписании заседаний Совета до 3 февраля включительно, в повестке дня - программы реформ и оценка экономической ситуации в 9 странах, включая Австралию, Испанию, Индию, Индонезию, Кению, Сомали и ряд островных государств.

Вместе с тем, ранее заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что работа с МВФ идет в плановом порядке. Также в Минфине предполагали, что заседание по Украине состоится в конце января - начале февраля. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, но оно может состояться «в ближайшие недели»

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна уже получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

В ноябре 2016 года в Украине работала миссия МВФ, выразившая удовлетворение ходом реформ и согласовавшая параметры бюджета на 2017 год. В Киеве рассчитывали, что по итогам работы миссии состоится заседание Совета директоров фонда и страна получит четвертый кредитный транш размером 1,3 млрд долл. Однако заседание не состоялось ни в ноябре, ни в декабре, хотя Украина выполнила все рекомендации МВФ как в части принятия госбюджета на 2017 год, так и в части восстановления банковской системы и национализации крупнейшего в стране банка «ПриватБанка».

Если решение Фонда будет принято и окажется положительным, Украина может рассчитывать на получение четвертого транша, его размер будет, вероятнее всего, откорректирован и составит порядка 1 млрд долл. Кроме того, Украина и МВФ подпишут обновленный меморандум о сотрудничестве, оговаривающий дальнейшие этапы работы и ключевые реформы, необходимые для получения средств.