В Кабмине обещают повысить соцстандарты в случае роста инфляции

Правительство повысит социальные стандарты в случае роста инфляции сверх уровня, заложенного в государственном бюджете на 2017 год, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко со ссылкой на его выступление в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию

«Если мы увидим какие-то дополнительные риски для раскручивания инфляции, правительство внесет соответствующие изменения в Государственный бюджет Украины, в том числе о дополнительном повышении социальных стандартов», - приводятся в сообщении слова министра.

Он отметил, что позиция правительства состоит в том, чтобы социальные стандарты в стране росли более быстрыми темпами чем инфляция.

Также Розенко подчеркнул, что повышение с 1 января этого года минимальной заработной платы до 3200 грн не повлияет на уровень инфляции в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году и достигла минимального значения за последние два года.

Госбюджет на 2017 год предусматривает инфляцию к концу года на уровне 8,1%.

В государственном бюджете на 2017 год расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в 2017 году вырастут на 13% по сравнению с показателем 2016 года.