НБУ неукоснительно следует своим заявлениям - ING Bank

Национальный банк Украины неукоснительно следует своим недавним заявлениям о регулярных интервенциях и ужесточении денежной политики, утверждают аналитики компании ING Bank Ukraine.

Согласно пресс-релизу банка, в пятницу НБУ разослал банкам письмо, в котором изложил график интервенций на ближайшие недели. В частности, Нацбанк проведет валютный аукцион в среду, а также выйдет на рынок с интервенциями 22, 23 и 26 декабря.

По мнению аналитиков ING Bank Ukraine, заявления Национального банка оказали достаточно существенное влияние на рынок, поскольку в пятницу гривня укрепилась на 11,2% за день до 7,9/долл. США.

"Поскольку Национальный банк постепенно укрепляет курс интервенций (с 8,87/долл. США в четверг до 8,7/долл. США в пятницу), мы можем объяснить динамику курса грн./долл. США в пятницу намерением экспортеров продать иностранную валюту в связи с возможностью дальнейшего укрепления гривни", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что Нацбанк объявил о повышение ставок рефинансирования на 400-500 б.п. до 22-25%. Поскольку новый уровень практически соответствует существующим ставкам O/N, эксперты полагают, что возросшая стоимость финансирования должна ограничить ликвидность в банковском секторе. Эта мера должна поддержать гривню, по крайней мере в краткосрочной перспективе, считают они.