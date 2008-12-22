Подготовка Украины к IPO начнется в 3-4 квартале 2009 года

Подготовка ряда компаний к IPO в Украине начнется не ранее чем в 3-4 квартале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил партнер киевского офиса "Бейкер и Макензи-Си-Ай-Эс, Лимитед" Николай СТЕЦЕНКО.

Он также не исключил возможного выхода в это время некоторых компаний на IPO, однако, по его словам, данный прогноз можно рассматривать как оптимистический сценарий. В этой связи Н.СТЕЦЕНКО отметил, что сегодня нет никакой активности украинских компаний относительно возможной подготовки к проведению IPO.

Среди отраслей, компании которых могут выйти на IPO в 2009 году, Н.СТЕЦЕНКО назвал аграрный комплекс, машиностроение, а также инфраструктурные компании (связь, транспорт и пр.).

В то же время, в соответствии с оценкой главного финансового аналитика РА "Эксперт-Рейтинг" Виталия ШАПРАНА, в 2009 году размер IPO в Украине может достичь 500 млн. долл. При этом он уточнил, что данный прогноз является оптимистическим, часть из прогнозированного объема могут составить «повторные» IPO компаний, которые уже его проводили.

В.ШАПРАН также отметил, что, скорее всего, на IPO будут выходить небольшие компании, которые запланировали это сделать еще до кризиса. Крупные размещения, по мнению аналитика, следует ожидать не ранее 2010–2012 годов.

По оценке экспертов "Эксперт-Рейтинга", объем IPO по итогам этого года составит 675 млн. долларов.