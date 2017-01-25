Глава ГФС ожидает дополнительно 70 миллиардов от детенизации экономики

16:38, 25 января 2017
Финансы
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При этом Насиров уточнил, что остальная сумма роста поступлений должна быть обеспечена налоговыми изменениями на 2017 год.

Фото УНИАН

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров ожидает, что 70 млрд грн из запланированного роста налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом будут обеспечены за счет детенизации экономики.

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«Фактически доходы на 2017 год увеличены на 99,5 млрд грн, или на 19,2%… При этом 70 млрд грн должны прийти от детенизации»,- сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом Насиров уточнил, что остальная сумма роста поступлений должна быть обеспечена налоговыми изменениями на 2017 год.

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