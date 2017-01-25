Глава ГФС ожидает дополнительно 70 миллиардов от детенизации экономики

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров ожидает, что 70 млрд грн из запланированного роста налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом будут обеспечены за счет детенизации экономики.

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«Фактически доходы на 2017 год увеличены на 99,5 млрд грн, или на 19,2%… При этом 70 млрд грн должны прийти от детенизации»,- сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом Насиров уточнил, что остальная сумма роста поступлений должна быть обеспечена налоговыми изменениями на 2017 год.