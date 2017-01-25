В правительстве предлагают привязать зарплаты госслужащих к эффективности их работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время круглого стола, посвященного обсуждению приоритетов реформирования государственного управления в рамках Среднесрочного плана приоритетных действий правительства на 2017-2020 годы.

Читайте такжеНазваны имена нардепов, которых ГПУ проверяет из-за е-деклараций

"Мне кажется, очень важна система оплаты труда госслужащих. Мы сейчас над этим работаем. Конечно, произошло небольшое повышение у госслужащих. Мы должны понимать, что государственная служба должна быть должным образом оплачена. Но она должна должным образом демонстрировать результат", - сказал он.

Поэтому, по его словам, "привязка в принципе оплаты труда государственного служащего к оценке эффективности его деятельности" - очень важная вещь.

"Мы должны в этом году к этому вернуться", - отметил чиновник.