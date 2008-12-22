Тимошенко никогда не прекращала попыток вмешаться в деятельность НБУ

Премьер-министр Юлия Тимошенко никогда не прекращала попыток вмешаться в деятельность Национального банка, чтобы путем ручного влияние на курс гривни компенсировать кризисные последствия бездарной работы экономического блока Кабмина. Об этом говорится в Заявлении Главы Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, текст которого размещен на официальном сайте НБУ.

«Когда весной в стране бушевала инфляция, к которой привели неэкономичные, популистские шаги правительства, Премьер-министр требовала от Национального банка Украины укрепить гривню. Однако немного погодя Ю.Тимошенко, резко изменив свою позицию, уже настаивала на девальвации гривни относительно доллара», указывается в заявлении.

Однако, согласно заявлению Главы НБУ, на прошлой неделе премьер-министр Ю.Тимошенко, «действуя не как руководитель правительства, а как кандидат в Президенты, … безответственными, циничными и неправдивыми заявлениями создала угрозу стабилизации курса гривни». Национальный банк Украины прилагает значительные усилия, чтобы ослабить гиблые последствия словесного пыла Ю.Тимошенко, говорит В.СТЕЛЬМАХ.

При этом Глава НБУ подчеркнул, что Национальный банк Украины обязан проводить собственную, независимую от внешнего влияния деятельность в финансовом и банковском секторах и "какое-либодь вмешательство в полномочие регулятора недопустимо, поскольку это способно вызывать негативные последствия в этой чрезвычайно уязвимой сфере".

***Полный текст Заявления В.Стельмаха, размещенный на сайте НБУ, читайте: http://economics.unian.net/rus/detail/2013