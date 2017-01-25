Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2720.8137 (25 января – 2723.1902)

100 EUR – 2922.9702 (25 января – 2926.8848)

10 RUR – 4.5999 (25 января – 4.5987)

В среду, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,21/27,24 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1745/29,2040 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2081 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 261,30 млн долл.