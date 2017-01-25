В Минэкономразвития рассказали о росте иностранных инвестиций в Украину

Прямые иностранные инвестиции во все сектора украинской экономики, за исключением банковского, в январе-ноябре 2016 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 1,058 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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«НБУ оценивает чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2016 на уровне 3,3 млрд долл. (из них 2,242 млрд долл. в банковский сектор). За 11 месяцев 2015 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,219 млрд долл. (из них 1,663 долл. США в банковский сектор). Таким образом, приток инвестиций в другие сектора экономики, кроме банковского сектора, увеличился в 1,5 раза», - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что Российская Федерация среди стран-инвесторов занимает 4-е место.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 млрд долл., что почти вдвое превысило показатель 2015 года.