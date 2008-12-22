ДТЭК рассматривает создание международного консорциума

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) рассматривает возможность создания международного консорциума и своего участия в строительстве вставки постоянного тока (ВПТ) для экспорта украинской электроэнергии в Польшу.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, об этом в своем интервью польской газете Gazeta Wyborcza сказал директор по стратегии ДТЭК Виталий БУТЕНКО.

Необходимость создания международного консорциума для строительства вставки постоянного тока (ВПТ) связана с тем, чтобы использовать межгосударственную линию электропередачи напряжением 750 кВ Хмельницкий-Жешув для экспорта украинской электроэнергии в Польшу.

«Мы хотим экспортировать электроэнергию в Польшу, рассматриваем возможность участия в проекте строительства интерконнектора между Польшей и Украиной», - сказал В. БУТЕНКО.

По его словам, стоимость такого проекта может составить около 500 млн. польских злотых, сроки строительства – от 3 до 5 лет. «При участии частного сектора строительство пойдет быстрее. Наиболее оптимальным вариантом было бы создание международного консорциума, который этим займется», - подчеркнул В. БУТЕНКО.

По данным газеты, польская компания PSE-Operator S.A., которая осуществляет управление магистральными и межгосударственными ЛЭП страны, также заинтересована в реализации этого проекта.

По информации пресс-службы ДТЭК, поставки украинской электроэнергии в Польшу осуществляются с Добротворской ТЭС по одной межгосударственной линии электропередачи, польскую часть которой арендует компания Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. Существующая линия позволяет передать до 230 МВт.

Магистральные и межгосударственные ЛЭП Украины эксплуатирует НЭК "Укрэнерго", которая также осуществляет централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Справка УНИАН. Компании ДТЭК делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината АХМЕТОВА.

Компания ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», объединяющая 10 угольных шах и, ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго»), а также дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

По итогам 2007 года доля Компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.

2007 год ДТЭК закончила с прибылью 952,43 млн. грн.

Только в угольном секторе ДТЭК работает около 40 тыс. человек.