Кадровая война: Стельмах и Тимошенко сошлись ”в рукопашную”

Понедельник не только принес новый виток в противостоянии Кабмин-Нацбанк, но и четко обозначил его как персональное - Тимошенко-Стельмах.

Толчок всему дали резкие заявления премьера в минувшую субботу, 20 декабря, на брифинге в Кабмине. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

Премьер отметила, что из 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возврат депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного курса. Затем, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар вновь перевести в валюту.

«Они планировали через такую сделку купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ждать, пока (курс - УНИАН) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ, его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой сделки», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в текущем году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов. «Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было», - сказала она. Премьер-министр заявила, что требует от Президента немедленно уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА. По ее словам, фракция БЮТ будет настаивать на увольнении главы НБУ парламентом без соответствующего представления Президента.

Между тем, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня отметил, что парламент не может освободить Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка без представления Президента Украины.

По его словам, «небезупречная возможность (освобождения В.СТЕЛЬМАХА) существует в том случае, когда председатель НБУ напишет заявление об отставке и направит его в Верховную Раду Украины, а не Президенту Украины». А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в противном случае ВР не может освободить В.СТЕЛЬМАХА, не нарушив положений Конституции и законодательства Украины.

По мнению заместителя председателя ВР, заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что парламент примет решение об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, может свидетельствовать лишь об «игнорировании законов».

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, если не считаться ни с Конституцией, ни с законами, то правительство может принять решение и об отставке В.СТЕЛЬМАХА, и даже об отставке председателя ВР.

Комментируя проект постановления, внесенный в парламент народным депутатом из фракции Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ об отставке В.СТЕЛЬМАХА, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «это его личная инициатива», поскольку решение по этому поводу фракция не принимала.

Он еще раз отметил, что решение об освобождении В.СТЕЛЬМАХА парламентом без представления Президента Украины «не отвечает Конституции Украины».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что, в соответствии с Конституцией, освобождение и назначение на должность председателя НБУ происходит исключительно по представлению главы государства. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ пошутил: «Я думаю, что Нестор Иванович пока не Президент Украины».

В развитие темы. Сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сказал, что В.ЮЩЕНКО никогда не согласится освободить В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Нацбанка.

Не согласен с мнением Ю.ТИМОШЕНКО и первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК. Он также заявил, что В.ЮЩЕНКО выступает против отставки В.СТЕЛЬМАХА и считает, что тот должен сам исправить финансовую ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.

Не заставило себя ждать и заявление В.СТЕЛЬМАХА, которое Нацбанк обнародовал в понедельник, 22 декабря. Он подчеркивает, что премьер-министр «никогда не прекращала попыток вмешаться в деятельность Национального банка, чтобы путем ручного влияние на курс гривни компенсировать кризисные последствия бездарной работы экономического блока Кабмина». «Когда весной в стране бушевала инфляция, к которой привели неэкономичные, популистские шаги правительства, премьер-министр требовала от Национального банка Украины укрепить гривню. Однако, немного погодя Ю.ТИМОШЕНКО, резко изменив свою позицию, уже настаивала на девальвации гривни относительно доллара», - указывается в заявлении.

Однако, согласно заявлению главы НБУ, на прошлой неделе премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, «действуя не как руководитель правительства, а как кандидат в Президенты, … безответственными, циничными и неправдивыми заявлениями создала угрозу стабилизации курса гривни». Национальный банк Украины прилагает значительные усилия, чтобы ослабить пагубные последствия словесного пыла Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркивает В.СТЕЛЬМАХ.

При этом глава НБУ отмечает, что Национальный банк обязан проводить собственную, независимую от внешнего влияния деятельность в финансовом и банковском секторах и "какое-либо вмешательство в полномочие регулятора недопустимо, поскольку это способно вызывать негативные последствия в этой чрезвычайно впечатлительной сфере".

Хочется отметить, что если на прошлой неделе было обнародовано Заявление правления НБУ относительно выпадов премьера, то уже понедельник нынешней недели дал продолжение беспрецедентной тенденции - с политическим, по сути, заявлением выступил ЛИЧНО глава Нацбанка. Увы, пока "блестящего" результата добились те, кто хотел втянуть независимого регулятора в активную политическую перепалку - Нацбанк "втянулся".

Премьер-министр ответила Стельмаху... Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальный банк продолжает «уничтожать гривню». Об этом она сказала сегодня, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект госбюджет на 2009 год.

«Сегодня Национальный банк продолжал своими интервенциями на валютном рынке уничтожение национальной валюты – гривни. Вместо того чтобы выходить с интервенциями, которые укрепляют гривню, сегодня Нацбанк, кстати, как и в пятницу, вышел на валютный рынок с такой ценой на доллар, которая практически уничтожает гривню, и таким образом снова внес возмущение на валютный рынок, и снова дал основания думать, что Нацбанк действует против национальных интересов Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер снова повторила, что на сегодняшний день реальный экономически обоснованный курс гривни в Украине составляет 6,50 за 1 доллар, и оснований для снижения курса нет.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена доказать все ошибки, совершенные Нацбанком.

«Мы будем об этом говорить громко, и будем разрушать всю неукраинскую политику, я бы сказала позорную политику (НБУ – УНИАН), которая делается сознательно. Если Национальный банк выходит сегодня на закупку валюты с курсом, который значительно выше вчерашнего рыночного, то понятно, что идет, по сути дела, возвращение гривни к падению», - отметила премьер.

В то же время она заявила, что правительство и парламент не допустят снижения курса гривни.

«Завтра-послезавтра мы будем делать все, чтобы в парламенте были заслушаны отчеты специальной следственной комиссии, и чтобы уже новая команда, которая будет возглавлять Нацбанк, поставила гривню на тот достойный уровень, который собственно сегодня может быть обеспечен всеми макроэкономическими и финансовыми ситуациями в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, народные депутаты от БЮТ, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины заявляют, что Нацбанк продолжает искусственно девальвировать гривню.

Они отметили, что “правительство Юлии ТИМОШЕНКО последовательно выступает за стабильный, экономически обоснованный курс гривни к доллару, который даст возможность развиваться украинской экономике и внутреннему рынку. Однако,уже второй банковский день после того, как усилиями премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО был приостановлен безумный рост стоимости доллара и раскрыты махинации Нацбанка на валютном рынке, Национальный банк продолжает искусственно девальвировать курс гривни”.

Члены ВСК напомнили, что сегодня утром межбанковский рынок открылся с котировок покупки-продажи доллара США на уровне 7,20 грн. - 7,80 грн. за доллар. Валютный рынок фактически сам стал работать на укрепление гривни, считают они. “Но Нацбанк, исповедуя преступную политику девальвации гривни, вышел на рынок с предложением покупки по курсу 8,30 грн. за доллар. Фактически, на сегодня гривню искусственно обесценили на 10%”, - заявили депутаты.

Они считают, что с точки зрения экономических законов этот процесс объяснить невозможно. “Это можно объяснить лишь преступным сговором тех финансовых учреждений, которые получили наибольшее рефинансирование НБУ, также правления НБУ и Секретариата Президента - они таким образом фиксируют свои сверхдоходы, полученные ранее путем спекуляций на валютном рынке”, - убеждены члены ВСК.

(УНИАН)