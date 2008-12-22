ВР рассмотрит информацию ВСК о проверке деятельности НБУ
Сообщил Томенко
«На заседании Согласительного совета было принято решение, что на протяжении этой пленарной недели парламент рассмотрит информацию Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса», - об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, по его словам, этот вопрос будет рассматриваться, скорее всего, в среду, 24 декабря. «Однако все будет зависеть от готовности самой ВСК предоставить соответствующую информацию», - отметил Н.ТОМЕНКО.
Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы следственная комиссия проинформировала обо всем перечне банков, которые получили рефинансирование от НБУ, а также о критериях такого рефинансирования и гарантиях возвращения этих средств.
«Это чрезвычайно важная информация. Она не является тайной, поскольку речь идет о средствах Международного валютного фонда, которые будет возвращать все государство. Фактически, речь идет об операции бюджетными средствами, а потому общество должно знать, кому и на каких условиях были предоставлены Национальным банком услуги по рефинансированию», - отметил Н.ТОМЕНКО.
Он допускает, что обнародование такой информации сможет подсказать, почему команда Президента Украины и многие народные депутаты, которые до недавнего времени выступали с сокрушительной критикой НБУ и его председателя Владимира СТЕЛЬМАХА, сегодня считают нецелесообразным изменять политику и руководство Нацбанка.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Такое решение поддержали 416 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением ВР поручено проверить деятельность Нацбанка относительно выполнения им «основной конституционной функции – обеспечения стабильности денежной единицы, а также обеспечения стабильности банковской системы и выполнения основных принципов денежно-кредитной политики в период финансового кризиса».
Председателем ВСК избран народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), заместителем - народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов), секретарем комиссии - народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ).
Постановлением ВР предусмотрено, что Генеральная прокуратура, СБУ, НБУ должны обеспечить соблюдение законов Украины о статусе народного депутата Украины, «О государственной тайне» относительно доступа членов ВСК к материалам и документам, которые касаются предмета деятельности этой комиссии.
Комиссия должна работать на протяжении одного месяца.