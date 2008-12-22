ВР рассмотрит информацию ВСК о проверке деятельности НБУ

«На заседании Согласительного совета было принято решение, что на протяжении этой пленарной недели парламент рассмотрит информацию Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса», - об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, по его словам, этот вопрос будет рассматриваться, скорее всего, в среду, 24 декабря. «Однако все будет зависеть от готовности самой ВСК предоставить соответствующую информацию», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы следственная комиссия проинформировала обо всем перечне банков, которые получили рефинансирование от НБУ, а также о критериях такого рефинансирования и гарантиях возвращения этих средств.

«Это чрезвычайно важная информация. Она не является тайной, поскольку речь идет о средствах Международного валютного фонда, которые будет возвращать все государство. Фактически, речь идет об операции бюджетными средствами, а потому общество должно знать, кому и на каких условиях были предоставлены Национальным банком услуги по рефинансированию», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он допускает, что обнародование такой информации сможет подсказать, почему команда Президента Украины и многие народные депутаты, которые до недавнего времени выступали с сокрушительной критикой НБУ и его председателя Владимира СТЕЛЬМАХА, сегодня считают нецелесообразным изменять политику и руководство Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Такое решение поддержали 416 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР поручено проверить деятельность Нацбанка относительно выполнения им «основной конституционной функции – обеспечения стабильности денежной единицы, а также обеспечения стабильности банковской системы и выполнения основных принципов денежно-кредитной политики в период финансового кризиса».

Председателем ВСК избран народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ (фракция БЮТ), заместителем - народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов), секретарем комиссии - народный депутат Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (фракция КПУ).

Постановлением ВР предусмотрено, что Генеральная прокуратура, СБУ, НБУ должны обеспечить соблюдение законов Украины о статусе народного депутата Украины, «О государственной тайне» относительно доступа членов ВСК к материалам и документам, которые касаются предмета деятельности этой комиссии.

Комиссия должна работать на протяжении одного месяца.