Подешевевшие украинские активы заинтересуют инвесторов

В следующем году вырастет количество закрытых сделок с фондами прямых инвестиций. Об этом УНИАН сообщил управляющий директор, глава департамента инвестиционно-банковских услуг Concorde Capital Виталий СТРУКОВ.

По его словам, в 2009 году, когда произойдет стабилизация валютного курса и покупатели и продавцы достигнут компромисса в цене, следует ожидать закрытия ряда M&A сделок, отложенных стратегическими инвесторами и фондами прямых инвестиций в 2008 году. «В следующем году подешевевшие украинские активы привлекут внимание стратегических инвесторов, которых ранее отталкивали высокие цены. Рынка частных размещений и IPO практически не будет, однако вырастет количество закрытых сделок с фондами прямых инвестиций. Средние мультипликаторы по сделкам будут составлять 4-5 EBITDA, по отдельным секторам и компаниям мы планируем достичь 6-7 EBITDA», - прогнозирует В.СТРУКОВ.

По его словам, мультипликаторы оценки бизнесов в 2008 году упали более чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом, а в финансовом секторе - в 3-4 раза.