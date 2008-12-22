Межбанк: доллар остановился на 8,30 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались на отметке 8,30 грн/долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, на межбанке торги по доллару США открылись котировками - 7,85/8,30 грн., к 12:00 сузился спрэд 7,95/8,30 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 8,25/8,30 грн.

В 14:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 8,30/8,34 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2680/0,2850 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2730/0,2850 грн. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2770/0,2885 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,2690 (+0,5065) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4069/1,4072 долл. США, а к 16:30 упали до 1,3985/1,3987 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0425/11,6820 грн., к 12:00 цены поднялись до 11,2160/11,7110 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,5355/11,6115 грн.