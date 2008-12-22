Ющенко 24 декабря встретится с послами «Большой семерки»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 24 декабря 2008 года проведет встречу с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, которые аккредитованы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, в ходе беседы будут обсуждены актуальные вопросы международной жизни, проблемы мировой безопасности и дальнейшие направления сотрудничества между Украиной и другими государствами на международной арене.