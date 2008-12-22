В Севастополе надеются, что Ющенко подпишет указ о создании СЭЗ

В Севастополе ожидают, что на следующей неделе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о создании в городе свободной экономической зоны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, об этом на церемонии открытия «главной городской елки» заявил первый заместитель председателя горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«Это будет экономическим прорывом. Это сдвинет наш город не на порядок, а на два, три порядка выше. Это совершенно другое состояние города, совершенно другой уровень международных связей. Другой уровень развития экономики и целый ряд проблем, которые десятилетиями мучили наш город, перестанут существовать как таковые. Потому что мы сможем эти проблемы решать», - отметил В.КАЗАРИН.