Стимулирование внутреннего рынка спасет украинские предприятия

В условиях кризиса необходимо наладить внутренний рынок сбыта для украинских предприятий.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в условиях кризиса «экономика должна перестроиться из сырьевой в технологическую". Импорт необходимо заменить товарами, производящимися в нашей стране, уверена депутат.

«Структура импорта у нас – это автомобили, легкая промышленность, продукты питания. Для нас это сейчас недопустимо. Нам необходимо создать все условия для нашего внутреннего производителя, чтобы он сумел производить конкурентоспособные товары, которые будут потребляться на внутреннем рынке. Мы также должны создать все необходимые условия на рынке - это так называемый товарный патриотизм», - утверждает Н. КОРОЛЕВСКАЯ.