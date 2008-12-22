Число безработных в мире к 2010 г. может достичь 25 млн.

К 2010 году количество безработных, уволенных из-за мирового финансового кризиса, может составить 25 миллионов человек. С таким заявлением выступил глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель ГУРРИА, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По данным ОЭСР, только в странах, входящих в эту организацию, количество безработных увеличится на восемь-десять миллионов человек. Больше других, по мнению главы ОЭСР, пострадает строительный сектор. А.ГУРРИА также отметил, что европейские страны должны увеличить траты на поддержку экономики до уровней Китая, Японии и США.

В ОЭСР входит 30 государств с крупнейшими развитыми экономиками мира. Россия пока не стала членом этой организации, хотя приглашение страна получила еще в 2007 году.

За последние месяцы большинство развитых и развивающихся стран мира, в том числе и Россия, объявили о повышении уровня безработицы. Во многом это связано именно с кредитным кризисом, так как многие компании стали увольнять сотрудников, пытаясь сократить издержки. Больше других пострадал финансовый сектор, так как глобальный экономический кризис начался именно с банков. Кроме того, под ударом оказались и добывающие полезные ископаемые компании - это случилось из-за резкого падения цен на сырье на мировом рынке и снижения спроса на него из-за рецессии.