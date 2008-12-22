Нужна концепция модели будущей экономики Украины

Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины среди основных направлений своей деятельности в 2009 году отмечает необходимость концептуального определения будущей модели украинской экономики.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Совета предпринимателей, об этом шла речь на очередном заседании Совета предпринимателей 19 декабря.

Согласно сообщению, на заседании рассмотрен вопрос деятельности постоянно действующих комиссий Совета и принято решение относительно их частичной реорганизации. В частности, создана новая Комиссия по вопросам стратегии развития экономики, которую возглавил Игорь ЛИСИЦКИЙ.

При обсуждении предложений относительно определения основных направлений деятельности Совета в 2009 году была отмечена необходимость концептуального определения будущей модели украинской экономики и сосредоточения работы Совета на вопросах, важных широкой предпринимательской общественности. Среди таких вопросов - увеличение эффективности диалога предпринимательской среды с органами власти, реформирование налоговой системы Украины, введение ответственности представителей органов власти за невыполнение регуляторного законодательства, формирование среднего класса.

«Одной из основных задач Совета является формирование действенного механизма взаимодействия бизнеса и власти на принципах открытости и прозрачности, - говорит председатель Совета предпринимателей при КМУ Оксана ПРОДАН. – Мы должны внедрить эту действенность через анализ учтенных и не учтенных предложений бизнеса при принятии решений органами власти».

Председатель Совета обратилась ко всем собравшимся на заседании с просьбой сделать все возможное для неприятия в Верховной Раде Украины во втором чтении законопроекта №3045, какой значительно сужает права предпринимателей.

Справка УНИАН. Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины создан постановлением Кабмина от 13.02.2008 г. №54, его состав из 68 представителей объединений и ассоциаций утвержден распоряжением Кабмина от 11.06.2008 г. №836-р.

Сегодня в Совете работает более сотни представителей общественных, отраслевых организаций и экспертных учреждений. Представители Совета предпринимателей активно участвуют в рабочих группах при профильных министерствах, комитетах Верховной Рады, которые занимаются совершенствованием действующего законодательства.

Сопредседателем Совета является премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.