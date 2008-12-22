Семь банков подписали меморандум о сотрудничестве

Семь украинских банков подписали меморандум о сотрудничестве в условиях финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, свои подписи под документом поставили руководители "Брокбизнесбанка", «VAB Банка», "Кредитпромбанка", "Родовид Банка", "Укргазбанка", "Укрпромбанка" и банка "Финансы и кредит".

Одним из пунктов меморандума является возобновление работы межбанковского ресурсного рынка, в частности, между подписантами документа.

Кроме того, банки договорились о координации своих усилий в работе с проблемными кредитами, о возобновлении кредитования экономики и населения, о совместной разработке стабилизационных мер в банковской сфере.