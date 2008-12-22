Украина и ВБ подписали соглашение о выделении 500 млн. долларов

Украина и Всемирный банк подписали в Киеве соглашение о выделении Украине 500 млн. долл. – третьего транша кредита на политику развития.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о выделении средств было одобрено сегодня на заседании совета директоров Всемирного Банка.

От имени Украины документ подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, от Всемирного банка – директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

Средства третьего транша будут направлены на финансирование государственного бюджета и поддержку действий правительства по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса.

Ожидается, что эти средства поступят в Украину в текущем году.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сообщил, что Совет директоров Всемирного Банка планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов 23 декабря. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет со ставкой LIBOR + 2%. Средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета Украины.

Напомним, что ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР, говоря о предоставлении третьего транша кредита на политику развития, отмечал, что к ключевым реформам, для поддержки которых будут предоставлены средства, в частности относятся повышение тарифов на коммунальные услуги, что обеспечит стабильную базу для предоставления этих услуг благодаря уменьшению финансовых расходов; усиление прозрачности в финансовом и корпоративном секторах – в том числе, благодаря новому закону об акционерных обществах и пересмотру законодательства о госзакупках.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина подписала с Всемирным банком соглашение о выделении кредита в размере 3 млрд. грн. на 30 лет для покрытия дефицита Госбюджета.

Напомним, 13 ноября директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в ходе встречи с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что ВБ готов активизировать сотрудничество с Украиной, в частности для нормализации ситуации в банковской сфере.

По его словам, важно и то, чтобы расширение сотрудничества Украины и ВБ проходило не только с целью противостоять кризису, но и для реализации проектов, позволяющих укрепить экономику Украины и содействовать ее развитию.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО заявила о стремлении Украины активизировать сотрудничество с ВБ.

По ее словам, начиная с 1992 года, ВБ предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

Отметим, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.