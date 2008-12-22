НБУ должен быть более открытым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость большей открытости Национального банка Украины при информировании общественности относительно стратегии и тактики его действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на очередной рабочей встрече с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ. Участие во встрече приняли председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛ.

Во время встречи был обсужден вопрос валютно-курсовой политики и ситуация на валютном рынке.

В.СТЕЛЬМАХ доложил главе государства, что на валютном рынке в последние дни происходят позитивные изменения в направлении его стабилизации.

«Тенденция на валютном рынке – как на безналичном, так и наличном особенно – совсем изменилась. В прошлую пятницу население продало больше валюты, чем купило. Курсы доллара резко снизились, а национальная валюта укрепилась», – сказал В.СТЕЛЬМАХ, добавив, что это является свидетельством того, что «выработанная на предыдущих встречах тактика поведения начала воплощаться в жизнь».

Президент в который раз обратил внимание на необходимость ежедневного контроля НБУ за ситуацией на валютном рынке и принятии мер для постепенного укрепления гривни.

В.ЮЩЕНКО планирует на этой неделе встретиться с банкирами для обсуждения текущей ситуации и выработки дальнейших шагов по урегулированию проблем в банковском секторе, отмечает пресс-служба.