Президент ЕБА дал прогноз по курсу гривни в текущем году

Рост экономики Украины по итогам 2016 года превысил экспертные ожидания и составит, вероятнее всего, 1,8%, а в текущем году рост ускорится до 2,5% или более на фоне роста цен на сырьевой экспорт.

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Об этом сказал президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала в ходе собрания ассоциации.

«Результаты 2016 года будут в феврале, но мы ожидаем, что это (рост экономики - УНИАН) будет лучше прогнозов - до 1,8%. И тут ключевую роль сыграли рост инвестиций и сельское хозяйство. Рост промышленного производства по итогам 2016 года будет порядка 2,4%, - сказал Фиала. - Текущий год, 2017-й, будет лучше 2016-го. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 2,5% - это реалистичный прогноз. Если будут положительные сюрпризы, то будет и лучше. Пока мы консервативно оцениваем цены на сырье, поскольку экономика пока достаточно сырьевая. Экспортный товар номер один - зерно. Цены в том сегменте пока очень низкие. Вместе с тем, цены на руду и металлы (еще одна ключевая экспортная позиция - УНИАН) удвоились. И тут цены рекордно высокие. Экономисты ожидают, что эти цены продержатся хотя бы до конца первого полугодия. Инфляцию мы ожидаем на уровне прогнозов НБУ - порядка 8%, а в отношении курса гривни ожидаем небольшую девальвацию в однозначных цифрах - средний по году курс составит 27,5-28,5 грн за доллар».

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При этом Фиала отметил, что Нацбанк, вероятнее всего, не будет специально укреплять гривню, а даже выкупит значительные объемы долларовой массы с рынка, нарастив объем золотовалютных резервов по итогам года до 20 млрд долл.

Кроме того, Фиала отметил, что бизнес связывает определенные надежды с возобновлением приватизации, которая позволит привлечь в страну реальные инвестиции. Также, по словам Фиалы, бизнес ждет правительственных решений по пенсионной реформе, запуску рынка земли, результатов борьбы с коррупцией, судебной реформе и по другим экономическим преобразованиям, озвученным ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Кабмин закладывает рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Рост прямых иностранных инвестиций ожидается на уровне 4,5 млрд долл. Международные финансовые организации оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5% при однозначном показателе инфляции.