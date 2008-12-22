Кабмин предложил более 2% дефицита бюджета-2009

Проект государственного бюджета на 2009 год правительство подготовило с дефицитом более 2% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект госбюджет на 2009 год.

«Мы будем предлагать более 2% дефицит бюджета и будем пробовать делать так, чтобы все деньги, которые составляют дефицит бюджета, пошли в Стабилизационный фонд на расходы развития и поддержку реального сектора экономики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что бюджет на следующий год будет непростым, подчеркнув, что сегодня практически весь мир входит в состояние серьезной рецессии – падает уровень производства, сокращается ВВП.

«Каждая страна будет иметь тяжелый бюджет, и Украина также будет иметь тяжелый бюджет для выполнения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она выразила надежду, что антикризисная программа правительства, утвержденная на последнем заседании Кабмина и переданная в ВР, даст возможность удержать экономику страны на уровне утвержденных макропоказателей и возможность Украине «мягко пережить все вызовы мирового финансового кризиса».

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 17 декабря приняло постановление об уточнении основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2009 год. Как сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, в соответствии с данным решением, в основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% до предыдущего года, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь до декабря), индекс цен производителей – 112%.