Около 66% украинцев регулярно снимают наличные в банкомате - исследование

Около 66% украинцев регулярно снимают наличные в банкомате, при этом мужчины снимают наличные чаще женщин (47% и 33% соответственно).

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Об этом УНИАН сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА со ссылкой на результаты исследования, проведенного в 2016 году совместно с компанией Gemius Украина.

По информации ассоциации, еще 26% респондентов снимают наличку в банкоматах часто, но не регулярно, 11% - редко, 3% - никогда этого не делают.

Наиболее универсальны в выборе способа оплаты представители самой молодой группы респондентов - от 14 до 25 лет. 78% из них подтвердили, что снимают наличные в банкомате, но эти же опрошенные активно оплачивают услуги и покупки в интернете (65%).

На втором месте по частоте снятия наличных в банкомате люди старше 55 лет. 69% подтвердили, что делают это регулярно. Респонденты 45-54 лет снимают наличные в 60% случаев, опрошенные от 35 до 44 лет – в 52% случаев, и достаточно часто обналичивают средства с карты респонденты 25-34 лет – в 68% случаев.

По информации ЕМА, опрос проводился в интернете среди граждан Украины от 14 до 69 лет, проживающих в городах и селах.

Как сообщал УНИАН, доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине по итогам второго квартала 2016 года выросла до 34,9%, или на 0,2 п.п., по сравнению с 34,7% в первом квартале.