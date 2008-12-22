Тимошенко: НБУ продолжает «уничтожать гривню»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальный банк продолжает «уничтожать гривню».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект госбюджет на 2009 год.

«Сегодня Национальный банк продолжал своими интервенциями на валютном рынке уничтожение национальной валюты – гривни. Вместо того чтобы выходить с интервенциями, которые укрепляют гривню, сегодня Нацбанк, кстати, как и в пятницу, вышел на валютный рынок с такой ценой на доллар, которая практически уничтожает гривню, и таким образом снова внес возмущение на валютный рынок, и снова дал основания думать, что Нацбанк действует против национальных интересов Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер снова повторила, что на сегодняшний день реальный экономически обоснованный курс гривни в Украине составляет 6,50 за 1 доллар, и оснований для снижения курса нет.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена доказать все ошибки, совершенные Нацбанком.

«Мы будем об этом говорить громко, и будем разрушать всю неукраинскую политику, я бы сказала позорную политику (НБУ – УНИАН), которая делается сознательно. Если Национальный банк выходит сегодня на закупку валюты с курсом, который значительно выше вчерашнего рыночного, то понятно, что идет, по сути дела, возвращение гривни к падению», - отметила премьер.

В то же время она заявила, что правительство и парламент не допустят снижения курса гривни.

«Завтра-послезавтра мы будем делать все, чтобы в парламенте были заслушаны отчеты специальной следственной комиссии, и чтобы уже новая команда, которая будет возглавлять Нацбанк, поставила гривню на тот достойный уровень, который собственно сегодня может быть обеспечен всеми макроэкономическими и финансовыми ситуациями в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленно уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА. Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк, и которые приводят к девальвации гривни.

20 декабря премьер-министр заявила, что фракция БЮТ будет настаивать на увольнении В.СТЕЛЬМАХА парламентом без соответствующего представления Президента.

Справка УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,85/8,30 грн., к 12:00 сузился коридор между продажей и покупкой – 7,95/8,30 грн.

Сегодня в коммерческих банках Киева курс покупки-продажи доллара в среднем составлял 7,00/8,30 грн., евро – 9,00/11,50 грн.