Эксперт спрогнозировал, сколько траншей от МВФ Украина получит в этом году

Украина в текущем году сможет получить от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда только два транша по программе расширенного финансирования EFF, утвержденной в марте 2015 года. Об этом сказал президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала в ходе собрания ассоциации.

Читайте такжеПрезидент ЕБА дал прогноз по курсу гривни в текущем году

«Больше чем на два транша от МВФ мы не надеемся», - сказал Фиала. При этом он напомнил, что в действующем Меморандуме с МВФ есть график платежей и он предполагает 4 транша. «В Меморандуме заложены 4 транша, но такого (получения 4 траншей в год - УНИАН) ни разу не было и, наверное, в этом году тоже не будет», - отметил Фиала.

Он также напомнил, что Украина на текущий момент выполнила все требования для получения четвертого по счету кредитного транша, который может быть предоставлен нашей стране уже в феврале. «Однако его размер будет, видимо, меньше запланированного - на уровне 1 млрд долл.», - сказал Фиала.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна уже получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

Читайте такжеДиалог с МВФ о пенсионном возрасте ведется, но Кабмин категорически против его повышения – Розенко

В ноябре 2016 года в Украине работала миссия МВФ, выразившая удовлетворение ходом реформ и согласовавшая параметры бюджета на 2017 год. В Киеве рассчитывали, что по итогам работы миссии состоится заседание Совета директоров Фонда и страна получит четвертый кредитный транш размером 1,3 млрд долл. Однако заседание не состоялось ни в ноябре, ни в декабре, хотя Украина выполнила все рекомендации Фонда как в части принятия госбюджета на 2017 год, так и в части восстановления банковской системы и национализации крупнейшего в стране банка «Приватбанк».

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится уже в феврале. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, но оно может состояться «в ближайшие недели». Если решение Фонда будет положительным, Украина может рассчитывать на получение четвертого транша в размере порядка 1 млрд долл. Кроме того, Украина и МВФ подпишут обновленный Меморандум о сотрудничестве, оговаривающий дальнейшие этапы работы и ключевые реформы, необходимые для получения средств.

В действующем Меморандуме, подписанном в сентябре 2016 года, отмечалось, что в 2017 году Украина может получить еще 4 кредитных транша по программе сотрудничества на общую сумму порядка 5,4 млрд долл. - в феврале, мае, августе и ноябре, помимо не полученного в конце 2016 года четвертого транша. Наиболее значительным предполагался февральский – пятый по счету - кредитный транш в размере 1,98 млрд долл. Последующие транши, согласно графику, должны были составить по 1,3 млрд долл. в мае и августе, а также 735 млн долл. в ноябре.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране.