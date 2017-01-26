Гонтарева: доля российских банков на украинском рынке снизилась в 1,7 раза
В течение последних лет доля российских банков на украинском рынке уменьшилась в 1,7 раза – с 15% до 8,8%.
Об этом в интервью журналу «Новое время» сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
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По ее словам, регулятор не вывел эти учреждения с рынка, так как они "докапитализировались в полном объеме".
"Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли", – пояснила Гонтарева.
По словам главы Нацбанка, дыры у российских банков появились из-за того, что они ранее активно кредитовали Донбасс.
"Потом сами пришли и раздолбили его. Например, у нас есть один банк с российским происхождением капитала, у которого 80% активов было в плохих кредитах, когда средняя цифра по системе составляла 40-50%", – рассказала Гонтарева.
Она пояснила что из $3,8 млрд прямых иностранных инвестиций в 2016 году, о которых недавно заявил первый вице-премьер-министр экономического развития Степан Кубив, $1 млрд - российские деньги материнских структур, направленные для докапитализации своих украинских дочек.
Эти деньги, по словам Гонтаревой, не могут вернуться материнским структурам, так как направлены в капитал учреждений.
"Более того, они больше ни копейки не отдадут своей "маме", – заявила Гонтарева.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.